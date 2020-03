Estela Mora tildó de "roteca de cabaret" a Adriana Barrientos tras revelar affaire con Beto Cuevas

La ex esposa del cantante le escribió a la modelo a través de redes sociales que, él tiene hijos que no merecen escuchar "boludeces".

Polémica causaron las revelaciones que hizo Adriana Barrientos sobre un supuesto affaire que tuvo con el cantante Beto Cuevas, ex líder y voz de La Ley.

La modelo aseguró en «La Divina Comida» de Chilevisión que agregó al artista a la red social de Skype y que luego de un mes él la agregó.

"Hola, yo te veo en Morandé", le habría dicho Cuevas a la "Leona".

Luego reveló que la "relación" siguió con el tiempo y que el cantante le dedicaba canciones todos los días como por ejemplo, «Háblame» del 2008.

"La música es preciosa. Esto sonaba (puso la música en su celular) cuando yo hablaba con él, 28 años yo. Con las pechugas recién cambiadas", reveló.

Tras esto, reconoció que se conocieron en una Navidad. "Primero me dice 'estoy acá'. '¿Aquí en Messenger?'. 'No. Aquí. Abre tu puerta'. Me paro, abro la puerta, 1,90 metro, flaco, alto. Cerré la puerta. No se abrió más en 10 días".

Pero estas palabras no le gustaron a la ex esposa de Beto, Estela Mora, quien respondió con todo a los dichos de Barrientos a través de Instagram.

"El sr tiene hijos, pero como tú no tienes, no sabes que significa ser digna. Gracias por el repost! Buenas noches", escribió.

Momentos después, Adriana mostró que Beto Cuevas la bloqueó, sin antes decirle a Mora que "antes de insultar a otra mujer, dile a tu marido que te respete".

Pero luego vino lo más fuerte, la argentina trató de "Roteca de cabaret" a la "Leona".

"Cállate la boca roteca de cabaret que el sr tiene familia!", para luego agregar que, "Si ya entendi! No hay que avivar giles, que se consiga los clientes por su lado!".

"Dignirdad, Estela", contestó por su parte Barrientos.

Lejos de terminar la discusión, Estela escribió. "quien te dijo que defiendo al machito, feminista al pedoooo. Tengo hijo que no tienen porque escuchar las putas que dicen haberse cogido al padre. Boluda. Así está Chile con los giles como vos que no interpreten los mensajes y hablan boludeces antes de preguntar", dijo molesta.

Finalmente, Barrientos terminó diciendo, "¿Putas? Ellas eran solteras. Y si te preocuparas de tu hijo hablarías con el padre para que no salga públicamente diciendo como engañaba a la mamá. El respeto parte por casa. No con mujeres que están solteras", cerró.

