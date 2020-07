"Estaba chato de todo": Yann Yvin se fue de Chile tras violento asalto que sufrió

El reconocido chef francés contó que incluso adelantó su viaje y se refirió a cómo evoluciona su lesión en el rostro.

La semana pasada, el reconocido chef Yann Yvin fue víctima de una violenta "encerrona" en la comuna de Vitacura, donde incluso los delincuentes lo golpearon con un extintor en su rostro, para luego robarle el auto y su celular.

Dos días después del lamentable hecho, el francés se fue a su país natal, incluso adelantó el viaje.

"Tenía un viaje planificado a Francia, pero después de todo lo que pasó viajé unos días antes, como una semana. De verdad, estaba en un momento chato de todo. Pedí el primer vuelo de avión para regresar a Francia, donde estoy ahora, para compartir en familia", contó en conversación con LUN.

"Estoy en la casa familiar con mi madre, en el lugar de mi infancia. Y sí, seguramente viajé con una mezcla de diferentes cosas. Entre la pandemia, el asalto, entre que uno no se puede mover, todo eso junto hizo que tomara la decisión de venirme casi una semana antes y adelantar mi pasaje", agregó.

"Estoy tratando de estar tranquilo, la estoy pasando bien, justo acá son las vacaciones de verano, así que todo está muy bonito, todo muy alegre. Además está el mar, la playa, también hay buena comida... todo eso ayuda para el ánimo", complementó.

Respecto al golpe que sufrió en el rostro, el profesional asegura que está mucho mejor. "La nariz se va recuperando lentamente, pero claro, aún es doloroso, no se puede tocar mucho y tiene colores diferentes por la lesión".

Sobre el auto y el celular que le robaron los antisociales, admitió no tiener noticias. "Ya han pasado casi siete días de eso y no aparecen ni el auto ni los delincuentes. Aunque tanto o más importante fue mi celular, que también me lo robaron", expresó.

