"Estaba cansado": Iñigo Urrutia le dio un drástico cambio a su vida lejos de Santiago

Una radical decisión es la que tomó el destacado actor quien dejó Santiago para comenzar una nueva vida en el sur de Chile.

Iñigo Urrutia anunció que hace algunos meses dio un drástico cambio en su vida tras dejar el departamento en el que vivía en el centro de Santiago para radicarse en Villarica.

El destacado actor nacional contó que en abril se fue al sur de Chile "porque estaba cansado. No tenía trabajo, porque se suspendió todo, y el ambiente donde yo vivo, cerca de Plaza Italia, estaba súper candente", dijo a LUN.

El ex integrante del área dramática de Mega reconoció que "fue mucho para mí. Mucha bomba lacrimógena, mucha energía, mucha violencia y no me estaba haciendo bien, así es que tomé la decisión de irme. Eso después coincidió con la pandemia y estar encerrado tampoco me hacía bien", agregó

"Dije chao, tengo ganas de hacer otras cosas y esta es la oportunidad de hacerlas", explicó.

En ese sentido, Urrutia comentó que tomó la decisión de irse a un fundo para "hacer algo que fuera sano para mí, conectarme con la naturaleza, que siempre fue un deseo".

"Este era un fundo de mi abuela que se dividió entre sus hijas, entre las que está mi mamá y hay casas de veraneo. Hay mucha tierra y yo tenía ganas de darle un sentido al espacio y no que sólo fuera un lugar para vacacionar, sino que algo que produzca y donde yo pueda aprender y enseñarle a mis sobrinos", cerró.

