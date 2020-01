Esta es la lista de todos los ganadores de la 77ª edición de los Globos de Oro

Las grandes ganadoras de la noche fueron las cintas «1917» y «Érase una vez en... Hollywood».

Este domingo, en Los Angeles, Estados Unidos se llevó a cabo la edición 77ª edición de los premios Globos de Oro, donde las películas «1917» de Sam Mendes y «Érase una vez en... Hollywood» de Quentin Tarantino fueron las grandes ganadoras.

La primera cinta, que narra la historia de dos soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial, se llevó el premio a mejor película y mejor dirección.

En tanto la producción del director de «Pulp Fiction» que cuenta la historia de un célebre actor y de su doble (Leonardo Di Caprio y Brad Pitt) y que está ambientada en 1969 en Los Ángeles se llevó tres estatuillas.

Lista de todos los ganadores de los Globos de Oro 2020:

Cine:

- Mejor película de drama – 1917

- Mejor musical o comedia - Érase una vez en... Hollywood

- Mejor actriz de drama - Renée Zellweger (Judy)

- Mejor actor de drama - Joaquin Phoenix – (Joker)

- Mejor actriz de musical o comedia - Awkwafina – (The Farewell)

- Mejor actor de comedia o musical - Taron Egerton – (Rocketman)

- Mejor actriz de reparto - Laura Dern – (Historia de un matrimonio)

- Mejor actor de reparto - Brad Pitt – (Érase una vez en... Hollywood)

- Mejor dirección - Sam Mendes – (1917)

- Mejor guion - Quentin Tarantino – (Érase una vez en... Hollywood)

- Mejor película animada - Mr. Link. El origen perdido

- Mejor película en idioma extranjero - Parásitos

- Mejor banda sonora – Joker

- Mejor canción original - I'm Gonna Love Me Again - Elton John, Bernie Taupin – (Rocketman)

Televisión:

- Mejor serie dramática de televisión - Succession (HBO)

- Mejor actriz de serie dramática - Olivia Colman - The Crown (Netflix)

- Mejor actor de serie dramática - Brian Cox - Succession (HBO)

- Mejor serie de comedia o musical - Fleabag (BBC/Amazon Prime Video)

- Mejor actriz de serie de comedia o musical - Phoebe Waller-Bridge - Fleabag (BBC/Amazon Prime Video)

- Mejor actor de serie de comedia o musical - Ramy Youssef - Ramy (Hulu)

- Mejor serie limitada o película televisiva - Chernobyl (HBO)

- Mejor actriz de serie limitada o película televisiva - Michelle Williams – Fosse/Verdon (FX)*

- Mejor actor de serie limitada o película televisiva - Russell Crowe - La voz más alta (Showtime)

- Mejor actriz de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva - Patricia Arquette - The Act (Hulu)

- Mejor actor de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva - Stellan Skarsgård - Chernobyl (HBO)

Premios honorarios:

- Premio Cecil B. DeMille — Tom Hanks

- Premio Carol Burnett — Ellen DeGeneres

