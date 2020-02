Ernesto Belloni tras ser funado en Iquique: "Antes de salir había una reprobación"

El comediante aseguró que ya antes de salir al escenario sintió la reprobación del público presente.

Este sábado, el humorista Ernesto Belloni sólo pudo estar 15 minutos en el escenario del Festival de Iquique luego de ser funado por el público presente.

Caracterizado como Che Copete, Belloni fue acusado de realizar chistes "inapropiados", luego de imitar a un intérprete de señas mientras el animador presentaba a José Luis Rodríguez, "El Puma", haciendo varios gestos obscenos, lo que provocó que los asistentes al show comenzaran a pifiar.

Pero luego de algunos días, el ex integrante de «Morandé con Compañía» rompió el silencio y aclaró lo sucedido.

"La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí", aseguró en «Bienvenidos».

"Yo estaba en una escalera, al costado del escenario, y se sentía el 'que se vaya', 'que se vaya'. Antes. Cuando caché, apuré, apuré", agregó.

"Vi que ya no había vuelta. No era cosa de una mala rutina, porque yo lo que hice son cosas que se vienen haciendo hace muchos años y están súper probadas".

Belloni aseguró que luego de la mala experiencia en el escenario, salió a cenar y recibió el apoyo de personas del público.

"Pasaban los cabros y me decían 'don Ernesto, no es culpa suya, pero nosotros no queremos reírnos, queremos que no den soluciones'. Eso me decían los cabros", señaló.

"Si tú estás haciendo un rutina que no le gusta a la gente, puede que la gente comience a reaccionar, pero siempre hay un plan B; pero cuando tú entras y ya hay un rechazo, es difícil. Tú no te estás explicando lo que está pasando", finalizó.

