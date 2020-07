“Eres un sol”: La respuesta de Marcelo Marocchino a las bellas palabras de Natalia Duco

Tras conocerse el resultado que definió al 'Top 5' de «MasterChef Celebrity», Duco tuvo dulces palabras para quien considera uno de sus grandes amigos.

El pasado domingo se definió al 'Top 5' del programa «MasterChef Celebrity» de Canal 13, estos fueron Rocío Marengo, Marcelo Marocchino, Betsy Camino, César Campos y Natalia Duco.

Tras esto, la deportista nacional tuvo emotivas palabras via Instagram hacia el modelo italiano.

Duco afirmó "qué les puedo decir de mi querido Marcelo, que es un hombre de familia y de amigos, que tiene valores humanos, que es súper sensible y que se preocupa mucho de la gente que lo rodea".

"Es súper protector, amante del deporte, competitivo y ultra emprendedor y con ganas de crecer y ser más" continuó.

"Nos hicimos amigos, porque encontramos muchas cosas en común, porque los dos somos súper competitivos pero a la vez protegemos a los que queremos y aprender y disfrutar está por sobre el resultado final" agregó.

"Aprendo cada día de él y es uno de los competidores más fuertes. Eso es lo lindo de la cocina y el deporte, ser amigo de tus competidores, poder separar la competencia de los vínculos personales, al final son ellos los que te enseñan, los que te hacen sacar lo mejor de ti. Te quiero mucho amigo" finalizó.

Tras estas bellas palabras el italiano no quiso ser menos y también le dedicó algunas a la deportista, diciendole que "eres una persona estupenda y agradezco la vida que me puso en tu camino. Tú sabes cuánto te aprecio y te estimo en el lado profesional y sentimental ¡Eres un sol! Aún recuerdo un día en particular, lo que me dijiste nunca se me va a olvidar. Te quiero muchísimo, a punto de llorar con tus palabras".

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

PURANOTICIA