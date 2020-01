Ennio Carota se gana la aprobación de sus seguidores con sorprendente cambio de look

Chef italiano dejó atrás su cabello largo al viento y su tradicional barba larga, dando paso a un estilo más clásico.

Sólo mensajes positivos recibió el chef italiano Ennio Carota, luego que subiera a su cuenta en Instagram diversas fotografías que muestran el cambio de look que se realizó en México, lugar donde disfruta de sus vacaciones.

No fue más que un corte de pelo, sumado a su elegante vestir, lo que simplemente revolucionó la red social de las imágenes.

Ya sin su cabello al viento y sin su tradicional barba larga, el chef radicado en Chile optó por un estilo más clásico.

En conversación con Las Últimas Noticias, Carota explicó que "me dijeron que me había quitado 15 años de encima", aseguró y agregó que dejó al barbero hacer su trabajo, sin darle mayores ideas.

"Cuando llegué a la barbería (en Ciudad de México) ya tenía esa sensación de que se vendría algo nuevo, porque tenía el pelo muy largo y estaba entregado", añadió el cocinero.

También comentó que "le dije al barbero que me cortara la barba y que quería un corte distinto. Lo dejé hacer su trabajo y me lo cortó bastante corto. Un look inesperado para mí".

Acerca de las sensaciones de su esposa y amigos, Carota dijo que "primero no me reconocían (risas). A Marisa (Sotelo, su esposa) le encantó, nunca me había visto con el pelo corto".

Ver esta publicación en Instagram New Look!!!!!! Una publicación compartida de Ennio (@enniocarota) el 29 Ene, 2020 a las 6:34 PST

