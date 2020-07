Encuentran cuerpo en el lago donde desapareció la estrella de «Glee» Naya Rivera

La actriz Naya Rivera, ex integrante del elenco de la serie «Glee», desapareció el pasado jueves, luego que junto a su hijo arrendaran una embarcación para recorrer un lago en California.

El pequeño de cuatro años fue descubierto durmiendo en el bote, mientras que su madre nunca volvió después de nadar.

Y durante las últimas horas, autoridades de rescate encontraron un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció la artista de 33 años.

"Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Una conferencia de prensa tendrá lugar esta tarde en el lago", detalló el Sheriff del condado de Ventura en Twitter.

La conferencia de prensa se realizará cerca de las 17:00 horas de Chile, donde entregarán más detalles del hallazgo.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake