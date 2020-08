Emilio Sutherland explicó por qué no volvería a conducir «En su propia trampa»

El periodista, que guarda los mejores recuerdos del programa, aseguró que la gente pide en estos tiempos otro tipo de espacios.

Emilio Sutherland estrenó un nuevo programa el pasado fin de semana en la pantalla de Canal 13, llamado «Yo estuve ahí», donde aborda distintas catástrofes naturales que han azotado al pais, pero destacando como las personas han logrado salir adelante.

Pero fue hace algunos años que logró un gran éxito con el espacio «En su propia trampa», el cual recordó en entrevista con La Tercera.

El periodista fue claro en señalar que no volvería a hacer el programa, ya que es "como una tarea pasada".

"La temperatura ambiente del país creo que no está para un programa como «En su propia trampa». Creo que lo hicimos en el momento justo y para mí ya es como una tarea pasada", expresó.

Para luego complementar su explicación diciendo que, "me costaría mucho hacerlo ahora e insisto, la temperatura ambiente, lo que pide la comunidad, creo que es otro tipo de programa que sea más positivo, más tira para arriba, y por el momento la Trampa no es mi opción", aseveró.

Pero de todas maneras guarda los mejores recuerdos del programa, "se me infla el pecho recordarlo. Y con esto de la pandemia veo la cantidad de visitas en YouTube que tienen varios programas y es increíble", agregó.

"Me gustaría hacer como un making off de la Trampa, de cómo se hizo de cómo lográbamos capturar a los ladrones infragantis. Pero la Trampa no sé, siento que pasó. Aunque nunca hay que decir nunca jamás", finalizó.

