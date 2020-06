Elenco de «Los Cazafantasmas» se reencontrarán de manera virtual en programa especial

El actor Josh Gad anunció a través de su cuenta de Twitter que el elenco de «Los Cazafantasmas» serán los próximos invitados al programa «Reunited Apart».

"¡No podemos esperar para lanzar esto! ¡NO SERÁ el 8 de junio, pero prometo que será pronto! ¡Y va a ser muy muy especial!". escribió el artista norteamericano.

Este espacio una iniciativa impulsada por el propio actor y que de manera periódica estrena nuevos episodios en YouTube donde los elencos de distintas películas se juntan a través de una videollamada.

Ya lo han hecho anteriormente los elencos de «Volver al Futuro» y «El señor de los anillos», entre otros y prontamente lo harán los interpretes de la cinta estrenada en 1984.

Cabe señalar que aún no se confirman quienes serán los integrantes que formarán parte del especial, pero se espera que sean Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver y Rick Moranis, como también al director de la película, Ivan Reitman.

We cannot wait to release this! It WILL NOT be on June 8th, but I promise it will be soon!!!! And it is going to be very very special!! Watch this space. #ReunitedApart #Ghostbusters Coming soon!!!! https://t.co/XddlhuFjyx