El tenso debate entre Felipe Izquierdo y Mirna Schindler por el Estado de Derecho

Este jueves, en el matinal «Bievenidos» de Canal 13 estuvieron como invitados el actor Felipe Izquierdo y la periodista Mirna Schinder.

En la ocasión, ambos protagonizaron un tenso momento mientras se referían a la crisis social que atraviesa el país, donde el ex «Venga Conmigo» aseguró que en Chile no existía Estado de Derecho, lo que provocó la molestia de la profesional.

Izquierdo sostuvo que "hay un desastre absoluto", por lo que Schindler le consultó "¿de qué tipo?".

"En la violencia. Por ejemplo tú ves que han habido quemas, saqueos y eso no es Estado de Derecho en ninguna parte del mundo", replicó Felipe.

"Pero sin Estado de Derecho se supone que no hay parlamento, no hay Poder Ejecutivo funcionando, no hay Poder Judicial, la policía no funciona...", alcanzó a decir la periodista antes que fuera interrumpido por el ex «CQC».

"Eso es lo básico. El Estado de Derecho es que la convivencia entre los seres humanos tiene una norma y esa norma se respeta. Alguien tiene arbitrar sobre esa norma".

"Igual es delicado lo que tú dices, porque los narcos en las poblaciones deben estar felices de que no haya Estado de Derecho", argumentó Schindler.

El comunicador contestó, "pero si ellos lo saben", lo que provocó la intervención de Gonzalo Müller.

"Hay un punto, blanco y negro, porque yo recojo algo de lo que dice Felipe en términos de que el Estado de Derecho no es como switch que se apaga y se prende, o sea, está oscuro o está prendido, sino que ahí, cuando algunos deciden incumplir una norma, hago algo que está prohibido, incumplo la ley abiertamente, una manifestación incluso política, o como en el caso de los narcos que desafío a la autoridad, incumplo la norma, lo vimos con los funerales narcos, la presencia de fuegos artificiales, el descontrol en algunas poblaciones, de alguna manera el Estado de Derecho retrocede", afirmó.

Finalmente, Schindler estuvo de acuerdo con el panelista, "de acuerdo. Pero de ahí a decir que no hay Estado de Derecho...", cerró.

Cabe señalar que esta discusión generó amplio debate en redes sociales, y hasta este momento Felipe Izquierdo se mantiene como una de las tendencias en Twitter.

