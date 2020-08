El regreso de Kathy Salosny a la TV: tendrá un espacio dedicado a las pymes

La comunicadora llevará a pantalla de Telecanal una iniciativa que comenzó en su sitio de Instagram.

La conductora Kathy Salosny alista su regreso a la pantalla tras su salida de TVN.

Tras abandonar el canal estatal la animadora se había centrado de lleno en un emprendimiento que mantiene en Tunquén.

Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, el restaurante de la animadora se ha visto truncado, por lo cual se halla momentáneamente cerrado.

Debido a esto Salosny ha emprendido una nueva iniciativa vía Instagram, en la cual conversa con diversos emprendedores.

Tras un contacto de parte de Telecanal, Salosny traspasará su iniciativa a la pantalla, así lo indicó a radio Biobío.

La propuesta de la animadora consta de un segmento que estará inmerso en el programa Mercado Mayorista TV, el cual es conducido por Rodrigo Cabezas.

"A partir de los videos en vivo que he hecho en mi Instagram, donde me he acercado a las pymes, se le ocurrió a Rodrigo Cabezas, conductor de Mercado Mayorista TV en Telecanal, tener una sección donde yo entrevisto a emprendedores o personas que necesitan reactivar sus empresas en medio de la pandemia, porque la cosa está complicada", afirmó.

"Es una manera de ayudar. Son pequeñas entrevistas donde hablamos de las historias de las familias, personas y proyectos que tiene al servicio de la gente", finalizó.

Con respecto al segmento de la comunicadora, este se emitirá los martes y jueves a las 22:00 horas.

PURANOTICIA