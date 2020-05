«El Presidente»: Anuncian fecha de lanzamiento de la serie sobre Sergio Jadue

La serie de la plataforma streaming Amazon Prime se centra en el escándalo de corrupción de la FIFA o también llamado FIFA Gate.

La plataforma streaming Amazon Prime Video dio a conocer un nuevo trailer de la serie «El Presidente», basada en la figura del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Sergio Jadue.

La ficción producida por Fábula tiene como fecha de lanzamiento el 5 de junio y se centra en el escándalo de corrupción de la FIFA o también llamado FIFA Gate.

Quien interpreta al ex mandatario de la ANFP es el actor colombiano Andrés Parra, quien se hiciera conocido en nuestro país luego de interpretar al narcotraficante Pablo Escobar en la serie «El Patrón del Mal».

Esta serie cuenta con un total de ocho capítulos en que se mostrará como el dirigente chileno acaba involucrado en el escándalo que remeció el fútbol mundial hace ya un par de años.

A Parra lo acompañara la actriz mexicana Paulina Gaitán de «Narcos», quien hace el papel de la exesposa del mandamás del fútbol chileno, María Inés Facuse.

Además de Karla Souza («How to get away with murder»), una investigadora del FBI quien le sigue los pasos a Jadue y al resto de las principales autoridades del fútbol involucrados en una red de millonarios ilícitos.

Pero también hay presencia de actores chilenos como son, Luis Gnecco, Gonzalo Robles, Sergio Hernández, Francisco Reyes, Daniel Muñoz, Cristóbal Tapia- Montt y Jaime Omeñaca.

MIRA ACÁ EL TRAILER OFICIAL:

PURANOTICIA