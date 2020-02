El nuevo desafío laboral de Matías Oviedo: Animará el Festival de Andacollo

El protagonista de «Verdades Ocultas» estará a cargo de esta labor este viernes 14 y sábado 15.

El actual protagonista de la teleserie «Verdades Ocultas» de Mega, Matías Oviedo, además de actor es músico y ahora se prepara para un nuevo desafío.

El intérprete de 40 años será el encargado de animar el Festival la Voz de la Montaña de Andacollo, región de Coquimbo, el que se realiza todos los años y que en esta ocasión se llevará a cabo entre este viernes y sábado 15.

El artista comentó en una entrevista con el diario El Día que su acercamiento con la ciudad se produjo hace casi 20 años.

"Estuve en Andacollo hace bastante tiempo, deben ser unos 20 años en una gira de estudio. Recuerdo mucho la iglesia y estoy bastante entusiasmado con la idea de ir al festival. Andacollo tiene lugares bonitos y tengo hartas expectativas con la idea de ir nuevamente", declaró.

Sobre cómo se gestó su llegada al evento, reveló que, "conozco mucho al cantante y compositor Alexis Fuentes, que es oriundo de Andacollo y a través de él llegué a contactarme con la organización. Alexis estuvo cantando el año pasado allá y me recomendó".

De su labor como animador, sostuvo que, "lo realizo hace más de 10 años, uno como actor está preparado para realizar este tipo de labores, me interesa el hecho de ser como un líder dentro del escenario y lo que más me motiva de la animación, es poder compartir con la gente. Es una actividad bien compatible con la actuación, la verdad es que uno se siente preparado para estar en un escenario y poder comunicar las ideas al público. Fue algo que se fue dando de forma natural y ahora me encanta hacerlo", cerró.

