"El límite de la anorexia": Lisanda Silva impacta con imagen del recuerdo y potente mensaje

"Simplemente continúas a verte gorda”, fue parta del mensaje que escribió la modelo cubana en historias de Instagram.

Lisandra Silva se convirtió el pasado 28 de mayo por primera vez en madre, tras dar a luz a Noah, junto a su pareja el bailarín Raúl Peralta.

En redes sociales ha compartido el crecimiento del pequeño y también ha mostrado cómo su cuerpo ha vuelto a tomar su esbelta figura, la que tenía antes de su embarazo.

Pero en las últimas horas sorprendió al publicar una imagen del recuerdo, de hace ocho años, en historias de Instagram, donde se le ve visiblemente más delgada, afirmando que estaba al borde de la anorexia.

"¡Esta era yo ocho años atrás! Ahora veo esta foto y me doy cuenta que estaba tocando el límite de la anorexia. Lo peor es que no me daba cuenta, no me veía delgada, quería bajar de peso aún más", escribió acompañando la imagen.

"Es increíble cómo funciona la mente, simplemente continúas verte gorda", agregó, "Lo importante es encontrar un equilibrio y comer saludable", cerró su potente reflexión.

MIRA ACÁ LA IMAGEN:

PURANOTICIA