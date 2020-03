El gran susto de Javiera Contador, a una semana de su triunfo en Viña 2020

Actriz fue chocada por una camioneta en medio del denominado "Superlunes", justo cuando se encontraba realizando la compra de útiles escolares.

A sólo una semana de vivir una gran alegría, Javiera Contador tuvo un momento que de seguro querrá olvidar prontamente.

Es que en medio del denominado "Superlunes", la actriz sufrió un accidente de tránsito durante la tarde del lunes.

"Súper lunes, súper rico, súper relajado. Camioneta grande no me vio y me chocó y yo sé que hay cosas realmente importantes pero que da lata.... da lata", escribió en su cuenta de Instagram quien triunfara en el Festival de Viña del Mar.

Además, Contador sostuvo que "me faltan muchas cosas de dos listas de útiles escolares eteeeernas".

Si bien, no se trató de nada grave, la actriz recibió una serie de muestras de apoyo de parte de sus seguidores, quienes hasta se ofrecieron para ayudarla en las compras de los útiles escolares.

