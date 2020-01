El duro momento que vive Betsy Camino antes de participar en «MasterChef Celebrity»

La bailarina y modelo cubana es una de las confirmadas para participar en la quinta temporada del programa culinario que se grabará en Colombia.

Este sábado, los famosos participantes de la quinta temporada de «MasterChef» viajarán a Colombia para grabar los nuevos capítulos.

Una de las integrantes del quinto ciclo del programa culinario será la bailarina y modelo cubana, Betsy Camino, quien atraviesa un duro momento en su vida.

La morena puso fin a su relación con su pareja, el deportista Pedro Pablo, la que mantenía hace un año y cuatro meses, decisión que tomó por la distancia y por los dos meses que pasarán alejados.

"Estábamos con problemas y esto fue la guinda de la torta: el tema de la distancia. Yo traté, decía 'me voy 15 días, después te vas 15 días conmigo', pero no funcionó desgraciadamente", comenzó explicando.

"Yo siempre digo: 'las cosas pasan por algo'. Quizás nos hubiésemos terminado separando aquí en Santiago igual. Pero bueno, allá voy a estar concentrada y full conectada, lo que me va a ayudar con la penita", agregó.

Luego, la ex reina del Festival de Viña se refirió a su participación en «MasterChef Celebrity» la que prepara con la ayuda de su madre.

"Estoy aprendiendo por necesidad, pero tengo a la mejor profesora, porque mi mamá me ha estado enseñando y sabes que me ha gustado. Esa sensación de que tu familia diga 'Betsy cocinó y le ha quedado rico', me emociona", señaló.

Finalmente aseguró que es "muy estudiosa y militar" para sus cosas, lo que le servirá mientras participe en el espacio de cocina.

