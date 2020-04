El duro momento de Pato Frez: Lucha contra un cáncer y dio positivo por Covid-19

La ex voz en off del «Buenos días a todos» de TVN reveló que el pasado sábado fue diagnosticado con coronavirus.

Tiempo atrás, Patricio Frez, ex voz en off del matinal «Buenos días a todos» de TVN anunció que está luchando contra un cáncer luego de que le encontraran un tumor en su hígado, y ahora, el comunicador pasa por otro duro momento.

Pato reveló que dio positivo por Covid-19, por lo que se encuentra internado en un recinto de salud, "bastante complicado de salud", expresó en contacto con «Bienvenidos» de Canal 13.

"He estado pasando un proceso bien complicado. Tengo un tremendo tumor en mi hígado, estoy con un tratamiento especial, un estudio clínico de la Universidad Católica, pero lamentablemente el sábado me descubrieron coronavirus", complementó.

Pero a pesar de estar luchando con estas dos enfermedades, el locutor mantiene la esperanza en su recuperación, "yo creo que saldremos adelante. Otros no, pero oraremos por ellos y por sus familiares".

Luego hizo un llamado a la unión de los chilenos, para "echarle para adelante".

"Si llegara a irme me iría muy contento, porque con un granito de arena colaboro en que nos unamos. Yo creo que eso es lo que más me llena de esperanza para este país, que no estemos tan divididos. Creo que eso es lo más importante para nuestro Chile querido, que podamos querernos, podamos perdonarnos, olvidar nuestros rencores para echarle para adelante".

Finalmente, Pato aseguró que estas enfermedades hacen cambiar a las personas, "creo que es un llamado de atención del universo de la energía, de Dios, como yo lo creo, pero es necesario cambiar. Yo cambié en ser más tolerante, cambié en tener más amor al prójimo, descubrí que para tener amor al prójimo tenía que amarme primero a mí, porque si no me amaba a mí, siempre mis odios estarían en contra del resto o culpando al resto de las personas por mis necesidades o mis cosas", cerró.

