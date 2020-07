"El chaleco maldito" y los misterios que oculta, según protagonistas de «Mea Culpa»

Televidentes destacaron que la prenda de lana la han utilizado distintos “asesinos” del emblemático programa de TVN.

Hace algunas semanas, TVN decidió reestrenar los programas «Mea Culpa» y «El día menos pensado», ambos conducidos por Carlos Pinto.

Y el redebut de los espacios ha sido todo un éxito, ya que el canal estatal ha aumentado su sintonía en la franja horaria del trasnoche.

Pero un detalle ha llamado la atención de los televidentes, ya que varios antagonistas de las historias han utilizado la misma prenda, un chaleco de lana.

La audiencia notó que el "chaleco maldito", como se le denominó, fue utilizado tanto en «Mea Culpa» como también en «El día menos pensado».

Sin embargo, todo se trataría de una casualidad ya que "no es algo que estuviera pauteado desde el guión, fue algo fortuito", revelaron miembros de la producción de aquel tiempo del espacio a La Cuarta.

Y sobre la repetida prenda se refirieron actores que lo utilizaron, como Aldo Bernales y Jorge Yáñez.

El primero sostuvo que "pucha, la verdad es que yo no me acuerdo mucho del chaleco, pero siempre hice papeles en lugares con mucho frío, así que lo más posible es que me lo pasaron en una de tantas producciones".

"No puedo decir que la producción era mala ni nada, nos pagaban bien, la alimentación era buena, igual que el hospedaje, pero distinto era el vestuario. Muchas veces nos pedían que lleváramos ropa propia, así que no me parece raro que se haya repetido", agregó el artista que interpretó a "Palomino Díaz" en la teleserie «Fuera de control».

Por su parte Jorge Yáñez manifestó. "Que haya pasado lo de la prenda quizás se explica porque no había mucho vestuario, no me imagino otra cosa", aserveró al citado medio.

