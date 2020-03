El aplaudido gesto de Jorge Zabaleta con arrendatarios por crisis del Covid-19

El reconocido actor posee propiedades, de las cuales sus arrendatarios le solicitaron algo de manera urgente.

Semanas atrás, Jorge Zabaleta anunciaba que dejaba Mega para dedicarse a proyectos personales, como su participación en series y también a su hotel que posee en San Pedro de Atacama.

Pero debido a la contigencia por la pandemia del Covid-19, que ya registra 1.610 casos en Chile, con cinco fallecidos, el recinto tuvo que cerrar.

Además, el artista tiene propiedades de las cuales sus arrendatarios le pidieron algo de manera urgente.

Al protagonista de «Papi Ricky», «Juegos de Poder» y «Sres. Papis» le solicitaron poster el pago de los arriendos, algo que aceptó.

"No les voy a cobrar. Les dije que viéramos cómo va la cosa. Yo tiendo a confiar en la gente. Mira, yo tengo propiedades chicas, no son grandes arriendos. Si la gente no tiene para pagar esos arriendos, que no son tan caros, es porque realmente están en problemas", comentó a Las Últimas Noticias.

"Qué voy a hacer. ¿Los voy a echar? Por ningún motivo. Uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona (...) hay que trabajar a full la empatía, algo que nos ha faltado tanto. Creo que este es el momento para desarrollarla. La plata va y viene, da lo mismo. Este es un momento de emergencia", agregó.

El actor habló sobre los obstáculos que también se ha encontrado en estos días, ya que pidió al banco atrasar unas cuotas del dividendo, para que le den 3 o 4 meses de gracia, aunque todavía no recibe respuesta.

Finalmente, Jorge afirma que, "si algo bueno va a quedar de todo esto, es eso, dejar los egoísmos, ayudarnos unos a otros y empezar a conocernos", cerró.

PURANOTICIA