Eduardo Ravani advierte "emoción negativa" en Ernesto Belloni que "lo va a descontrolar"

Ex director del Festival de Viña aseguró que esta emoción del hombre tras Che Copete le puede jugar en contra, ya que "viene con una predisposición en contra de la gente".

El show de Ernesto Belloni en el escenario del Festival de Viña del Mar 2020 es una de las principales incógnitas de la edición 61º del certamen.

Esto ha quedado de manifiesto tanto en los debates de los programas matinales como en las mismas redes sociales, que vaticinan un fracaso del comediante.

Bajo este contexto, el ex «Morandé con Compañía» publicó un video en su cuenta de Instagram donde pide que "no hueveen más, no denigren más a la gente" y que "paren esos programas de farándula de mierda".

Tras esto, el ex director del Festival de Viña, Eduardo Ravani, comentó en el matinal de CHV lo que fueron las palabras del hombre tras el popular personaje de Che Copete.

"Hay una emoción negativa que trasunta mucha rabia y que va a descontrolar a Ernesto arriba de la Quinta, porque ya viene con una predisposición en contra de la gente", comentó el ex integrante del «Japening con Ja».

Además, señaló que "lo que queremos todos es que le vaya bien, pero en el contexto tenemos que advertir situaciones que están ocurriendo".

También dijo que "yo lo conozco bastante porque trabajó harto conmigo. Es muy emocional, es muy emocional. Cualquier cosa que va más allá del nivel de la normalidad lo hace hasta llorar".

Finalmente comentó que "llega a un instante en que se siente tan como distinto, que está ocurriendo alrededor, que lo trasunta en emociones que no son positivas. Llega al llanto. Entonces Ernesto está con la rabia contenido que dice 'ya, basta, esto me tiene hasta aquí' y explota. Y lamentablemente lo sube uno, dos días antes de su presentación. Es lamentable".

