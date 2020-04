Eduardo Fuentes se refirió a la encerrona que sufrió su esposa: "Afortunadamente no pasó a mayores"

Andree Burgat, fue interceptada por "cuatro niños" con pistolas la tarde de este jueves con pistolas.

Andree Burgat, esposa del periodista Eduardo Fuentes sufrió una violenta encerrona este jueves en el sector de Buenaventura, en la ruta 5.

Fue la propia mujer que contó que fue interceptada por "cuatro niños" en un auto gris, con pistolas y que intentaron robarse su automóvil.

"Era un auto que frenó encima mío y que dejó un metro libre a su derecha, espacio que mi cerebro vio como posible salida. Golpearon fuerte los vidrios con pistolas", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego agregó que ella y los asaltantes se gritaron de todo, pero que se asustaron "al no ver que me bajada y que yo parecía un animal encerrado".

Al momento del intento de asalto, Bugar iba hablando con su padre por celular, "me ayudó gritando: 'Fría, fría, retrocede fuerte'. Lo hice y choqué, pero tuve dos metros de distancia".

"Un delincuente frente a mí me insultaba, mientras yo le gritaba que lo mataría. Los Carabineros me dijeron que es un auto gris Aveo con cuatro adolescentes arriba que andan 'jugando' en el sector Quilicura Chicureo. Con mi auto probablemente habrían 'jugado' un rato, botado el iPhone inmediatamente y habrían ido por otro vehículo mañana", complementó.

Y este viernes, Eduardo Fuentes se refirió en «Hola Chile» de La Red al violento hecho, donde señaló que se encontraba "sorteando ese susto de ayer. Es una sensación extraña, porque Andreé reacciona instintivamente, contrario a lo que dicen que hay que hacer, afortunadamente no pasó a mayores", partió diciendo.

También se refirió a la calificación de "juego" que hizo carabineros a la acción de los delincuentes, y el animador de «Mentiras Verdaderas» hizo un llamado a ponerse en el lugar de los uniformados.

"Pongámosnos un rato en el rol de los Carabineros, muchas veces se ven frustrados porque hacen sus esfuerzos y los delincuentes salen libres. Es frustrante", apuntó.

Luego reveló que también ha sido víctima de la delincuencia en varias oportunidades, "me ha pasado de todo. Yo vivía en una población más o menos peluda y nunca me pasó nada. Salí de ahí y me ha pasado muchas veces», contó.

Finalmente dijo que "generalmente la situación es la misma: tú haces la denuncia y no pasa nada. Hay que hacer la denuncia, pero la sensación que va quedando en la sociedad es que hay impunidad», cerró Eduardo.

Me acaban de hacer una encerrona para robarme el auto. Cuatro niños en un auto gris. Con dos pistolas, una a cada lado. Retrocedí y me tiré a matar. En fracción de segundos miré las pistolas y tuve certeza divina que eran falsas. Asumo irresponsabilidad. Podría estar muerta. — Andree Burgat (@andreeburgat) April 16, 2020

PURANOTICIA