Ed Sheeran anunció su retiro momentáneo de la música y las redes sociales

El cantante británico anunció esta noticia que impactó a sus millones de fanáticos a través de su cuenta de Instagram.

El cantante Ed Sheeran sorprendió a sus millones de fanáticos luego de anunciar una noticia que no dejó a nadie indiferente.

El pelirrojo reveló a través de un comunicado que se retirará de la música de manera indefinida.

"Hola. Iré por otro descanso de nuevo", comienza el texto que fue publicado en redes sociales del artista.

"La gira Divide cambió mi vida en tantas maneras, pero todo se ha terminado. Es hora de irme por un rato y ver un poco más del mundo", agregó.

El músico complementó su decisión diciendo que "llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer.

Luego el intérprete de «Shape of You», «Thinking out loud» y «Castle on the hill», entre otras, tuvo palabras para sus cercanos. "Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque".

Y finalmente, le habló a sus fanáticos, "gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Brb x Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 24 de Dic de 2019 a las 4:00 PST

PURANOTICIA