Don Francisco asegura que "no quería hacer" recordado comercial de AFP

Mario Kreutzberger recordó el comercial que protagonizó en los setenta para la AFP Provida

Mario Kreutzberger fue entrevistado por Nicolás Copano en el programa «CHV en casa», donde recordó su aparición en un comercial de AFP Provida de los años setenta.

El periodista le consultó a Don Francisco que si "¿No sientes que ese es tu propio Transantiago?" (haciendo alusión al caso de Iván Zamorano), algo que el animador respondió con un ejemplo.

"Imagínate si viene una nueva bebida, y te dicen que es cero calorías, que viene con aspartame y que es una revolución. Tú le haces publicidad y después de 30 años descubren que el aspartame es dañino para la salud, ¿como va ser eso responsabilidad tuya? Tú estás haciendo un trabajo profesional", contestó.

Tras esto, contó todo lo que ocurrió respecto a la publicidad, que en un principio se negó a hacer.

"La agencia de publicidad vino con una oferta muy importante y le dije que no, que no lo quería hacer. Y él me dijo que eso no era profesional, que se iba a quejar al canal".

Luego contó que cambió las condiciones. "Pedí otra cantidad de dinero y me la aceptaron; después dije, 'mira, tengo un problema. Yo puedo hacer la publicidad sólo los sábados' y me lo aceptaron; luego dije 'sólo en Canal 13' y también me lo aceptaron", agregó.

"Los avisos que ustedes han visto sólo se pasaron en Canal 13 los días sábados. Y también les dije 'me reservo el derecho de opinión, porque este es un sistema nuevo, que no conozco. Entonces le diré a la gente que es mi opinión, pero que yo respeto la suya'", frase que el animador dice en el comercial.

Y sobre la actualidad de las AFP's, Don Francisco aseguró que el sistema "lo tienen que cambiar".

"Se ha demostrado que ese sistema de pensiones no le da satisfacción a la mayoría de la gente, entonces, lo tienen que cambiar", aseguró.

"Cuando nacieron las AFP's, el término de vida de las personas era a los 57 años, hoy creo que es 84 o 87 años. Son 20 años más. ¿Cuántos años podías estar jubilado si tu expectativa de vida era tan poca?", expresó.

"Ahora tú vives 20 años más de lo que vivías en ese tiempo y la misma plata que estás aportando para tu jubilación se tiene que dividir por mucho más tiempo. La jubilación es muy baja y hay un consenso nacional de que hay que cambiar el sistema", finalizó.

MIRA ACÁ LA PUBLICIDAD:

