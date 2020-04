Don Francisco advierte que la próxima sería la última Teletón que lidere

Mario Kreutzberger a horas del inicio de la postergada cruzada solidaria reveló que siente nerviosismo.

Mario Kreutzberger, Don Francisco, reveló su nerviosismo a pocas horas de que comience la postergada edición 2020 de la Teletón que esta vez no habrá meta monetaria que cumplir, debido a la contigencia nacional por el coronavirus.

En conversación con La Tercera, el animador que por primera vez liderará el evento desde su casa, reveló que está "nervioso, preocupado, ansioso, a veces emocionado. Me pasan cosas diferentes cada 10 minutos", aseguró.

Sobre la decisión de no tener meta dijo que, "cuando preguntamos, sentí que el público se sentía muy presionado con una meta (monetaria a cumplir), porque muchas personas no pueden donar en este momento, pero hay otros que sí pueden, y por eso no hay meta".

En la misma línea, agregó que "ahora, si llegamos a la meta (unos 32 mil millones de pesos), yo creo que virtualmente se abraza todo Chile. Pero la primera meta de este programa es la vida. La segunda meta más importante es la compañía, porque tenemos a todo Chile si no en cuarentena completa, en media cuarentena, mucha gente preocupada, asustada, llena de problemas. También queremos conocer los problemas de la gente y no solamente de los 32 mil niños".

Don Francisco aseguró que "después que termine esta Teletón vamos a tener que buscar otras formas de financiamiento para que esto no vuelva a pasar, porque una organización que atiende el 98% de los niños de Chile, es prácticamente una organización que pertenece al país, entonces no podemos depender de un estallido social como ya dependimos, o de un terremoto, o una inundación, un aluvión o una pandemia".

Por otra parte, confirmó que esta y la próxima Teletón serán las últimas que encabezará, dando paso a rostros de la televisión chilena más jóvenes.

"Efectivamente yo ya había decidido antes dar un paso al costado para que otra gente más joven esté en esto", afirmó.

Consultado sobre si la campaña se volverá a realizar a finales de este año, confesó que "la verdad es que no sabemos, tenemos que saltar esta valla. Normalmente uno podría decir 'sí, a lo mejor', pero aquí yo no sé cuántos meses tengo que estar acá adentro (de casa), no sé si voy a saltar esa valla. No podría decir cómo será".

Finalmente, sostuvo que "después de esto me voy a volcar, virtualmente porque estoy seguro que no voy a poder salir durante largo tiempo, a hablar con autoridades, con la política, diferentes grupos, también con empresarios, sociedades, a ver de qué otras maneras esto podría ser un futuro diferente respecto a Teletón".

