Director de «Guardianes de la Galaxia Vol. 3» adelanta que habrá una muerte en la cinta

James Gunn contestó preguntas de sus seguidores y de la película a través de Instagram.

A través de su Instagram, James Gunn, director de «Guardianes de la Galaxia» entregó detalles de la parte 3 de la película, que tendrá como una de las principales novedades la muerte de uno de sus personajes.

Consultado por uno de sus seguidores acerca de alguna muerte dentro de la cinta, el director estadounidense emitió un rotundo "sí", pero sin revelar el nombre del miembro que va a desaparecer.

Pero ya las primeras hipótesis adelantan que el personaje que fallecería podría ser Rocket, ya que el propio Gunn reveló anteriormente que el mapache será una parte importante de la película.

Finalmente, el cineasta confesó que no tiene planes de realizar una cuarta entrega de la saga, "nunca dije que no haría un Vol. 2, ya que planeé una trilogía desde el principio, si la primera película funcionaba. No tengo planes de hacer una cuarta", cerró.

PURANOTICIA