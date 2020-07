Diana Bolocco: "Me encantaría volver atrás y haber reaccionado de otra manera"

La animadora se mostró afectada por la polémica generada por el corte de pelo de José Miguel Viñuela a un camarógrafo, acción que ha puesto al matinal en el ojo del huracán.

Durante la jornada de este lunes, la conductora de Mega, Diana Bolocco, tomó la palabra en los primeros minutos del matinal «Mucho Gusto», para dar a conocer que como equipo no se encuentran en el mejor momento.

Las declaraciones emitidas por Bolocco tienen lugar casi dos semanas después del escándalo generado por el corte de pelo en vivo que su -ahora ex- compañero en la animación, José Miguel Viñuela, le hiciera a José Miranda, camarógrafo del programa.

Tras el incidente, el animador fue apartado del espacio, mientrsa que el productor, Pablo Alvarado, presentó su renuncia.

Sobre José Miranda, Bolocco afirmó que "nuestro camarógrafo y compañero, que está muy afectado y que se sintió menoscabado en su dignidad personal, aquí lo estamos esperando para cuando decida que pueda volver".

La animadora también tuvo palabras para su compañero de labores, José Miguel Viñuela, destacando que él tuvo la valentía de asumir su propio error: "Cuando sea que pueda volver, también te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yo no creo que un error defina a una persona", aseguró.

Bolocco también dedicó algunas palabras hacia el ahora ex productor del programa, sobre el cual dijo "yo me vine de Canal 13 para acá por él, por su forma de trabajar, por la visión que tiene para hacer televisión y por la confianza que me inspiró en todo momento".

"Personalmente me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera. Principalmente para evitar tanto dolor, pero no lo podemos hacer. Sólo podemos mirar al futuro, sólo podemos levantarnos con la frente en alto y venir a hacer el trabajo que tanto nos gusta" afirmó la conductora.

PURANOTICIA