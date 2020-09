Después de 14 años y 20 temporadas, adiós al reality de las Kardashian

Fue Kim quien se encargó de anunciar a través de su Instagram el final del producto televisivo que le generó millonarias ganancias a su familia.

"Le decimos adiós a Keeping up with the Kardashians", escribió Kim en su Instagram, sellando el exitoso proyecto televisivo de 20 temporadas, que mostraba la excéntrica vida de la familia Kardashian.

El éxito ha sido tal que, a estas alturas, Netflix y Amazon Prime decidieron comprarlos desde sus primeras temporadas para reemitirlo en sus plataformas.

En una emotiva misiva, Kim escribió: "A nuestros increíbles fans Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino.

Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas.

Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021.



Sin Keeping Up With The Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim".

Todo indica que los problemas matrimoniales de Kanye West y Kim, además de las restricciones producto de la pandemia, habrían influido en esta drástica decisión.

Recordemos que después de unas semanas de mediáticas peleas (a raíz de la ruidosa postulación presidencial Kenye) , la pareja decidió darse una nueva oportunidad. Se reencontraron en unas breves vacaciones en Colorado y hoy están juntos en la casa familiar de Los Angeles. Su único objetivo es salvar su matrimonio.



