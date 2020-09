Descubre las verdaderas razones de por qué Demi Lovato tiene el novio perfecto

Los seguidores de la cantante norteamericana han sido testigos, a lo largo de su carrera, de diversos episodios emocionales que ha debido enfrentar. Hoy Max Ehrich es una pieza clave en este proceso.

Los millones de seguidores de Demi Lovato han sido testigos del largo y duro camino que la cantante ha recorrido para poder sentirse feliz con su cuerpo, luego de varios años luchando con desórdenes alimenticios que la llevaron a caer varias veces en depresión y a someterse a extensos tratamientos psicológicos.

Lentamente, la intérprete de "Tell me you love me" ha sido saliendo adelante, más aún con la llegada de su actual novio, el cantante y actor Max Ehrich. Ha sido ella misma quien ha destacado muchas veces su apoyo a través de sus redes sociales.

Desde que confirmaron su compromiso, hace varias semanas, ella no ha dejado de dejar en claro cuánto agradece su apoyo a la hora de ayudarla a recuperar su autoestima. De hecho, hace unos días, en sus historias de Instagram, compartió una serie de mensajes privados con su novio que dejan en evidencia la especial conexión.

En el tierno mensaje (en la imagen) se puede leer: "Te amo e ignora mi papada", a lo que Ehrich contestó: "Nena, amo cada parte de tu cuerpo".

Cabe mencionar que la famosa pareja ya está comprometida en matrimonio.

PURANOTICIA