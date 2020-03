Denise Rosenthal se someterá a cuarentena tras estar algunos días en México

La cantante comunicó esto en redes sociales e hizo un llamado a sus seguidores a ser responsables debido al coronavirus.

La cantante Denise Rosenthal estuvo algunos días en México, donde iba a realizar algunos conciertos que fueron pospuestos por la crisis del coronavirus.

Y desde el aeropuerto, fue la propia artista nacional que comentó que le habían dicho que la situación en el paíz azteca respecto a la pandemia no iba a afectar su agenda y sus planes, pero finalmente terminó ocurriendo otra cosa. Por lo que comunicó que al llegar a suelo nacional cumplirá con la cuarentena haciendo también una reflexión por lo que está sucediendo.

"Amores, lo que está sucediendo, es importante. Vivimos una crisis social, política, ambiental, sanitaria, económica, de credibilidad, etc, y mundial. Ya no sabemos qué creer, qué pensar. Pero, fuera de las posibilidades o razones del por qué está pasando esto, que no las sabremos quizás nunca, o tal vez en algún momento de nuestras vidas, lo importante ahora, de corazón es que seamos conscientes y lo más cuidadosos y responsables en lo posible", manifestó.

Luego, la cantante que triunfó en Viña 2020 agregó que, "tod@s sabemos que en Chile existen muchas deficiencias en todos los sentidos posibles, y ya habrá momento de concentrarse en aquello. HOY, efectivamente podríamos contribuir si tomamos medidas concretas. Lo importante es controlar la curva en los contagios".

"Si usted tiene la posibilidad (y el privilegio) de quedarse en casa, por favor, déntrese (sic). Por ustedes, por sus familias, pero por sobre todo para aquellos que realmente lo necesitan", enfatizó.

También criticó el sistema de salud en Chile, asegurando que "nuestro sistema de salud no está apto ni es suficiente para combatir todo esto sin nuestro apoyo. Efectivamente SE NECESITAN cambios en nuestro país, y hoy se hace aún más evidente".

Finalmente, reveló que llegará a Chile a "encerrarme y podremos hacer conciertos online, o no sé, alguna actividad que en el camino se nos ocurra para acompañarnos en esto. L@s quiero, cuídense mucho", cerró.

