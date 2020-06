De Beyoncé a Michael Jordan: el espectáculo también protesta por muerte de George Floyd

Artistas, actores, deportistas y hasta grandes empresas se sumaron al pesar que se vive en Estados Unidos tras el brutal caso de violencia policial ejercida sobre un ciudadano afroamericano, quien murió minutos después.

La muerte de George Floyd, el hombre de raza negra que murió luego que un policía de Minneapolis, en Minnesota (Estados Unidos), le pusiera la rodilla sobre el cuello, ha traído consigo rabia e indignación en todo el país.

A ello se han sumado artistas estadounidenses y del resto del mundo, quienes han utilizado sus redes sociales para manifestarse ante la violencia policial y el racismo que aún se ve en las calles del país norteamericano.

Tal fue el caso de Beyoncé, quien le pidió a sus fanáticos que tomen medidas: "Estamos quebrados y nos repugna", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, sostuvo que "no podemos normalizar este dolor. No sólo estoy hablando con personas negras. Si eres blanco, negro, marrón y algo intermedio, estoy segura de que te sientes desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento".

Pero ella no fue la única...

Oprah, reconocida presentadora de televisión, publicó en su cuenta de Instagram una ilustración de George Floyd con el mensaje: "He estado tratando de procesar lo que puede decirse o ser escuchado en este momento. No he sido capaz de sacar de mi cabeza la imagen de una rodilla sobre su cuello".

"George Floyd, hablamos sobre tu nombre, pero esta vez no dejaremos que tu nombre sea solo un hashtag. ¡Tu alma se levantará por el llanto de todos los que pedimos justicia en tu nombre!", escribió Oprah.

La cantante de moda en el mundo, Billie Eilish escribió que "si escucho a otra persona blanca decir "Todas las vidas importan" una p*** vez más me voy a volver loca. ¿Podrías callarte de una p*** vez? Nadie está diciendo que tu vida no importa. Nadie está diciendo que tu vida no es dura. Nadie está diciendo literalmente nada en absoluto sobre ti... Todo lo que ustedes, hdp, hacen es encontrar una forma de volver esto sobre ustedes. Esto no es sobre ustedes. Dejen de volver todo sobre ustedes. No están en apuros. No están en peligro".

El ex basquetbolista Michael Jordan, el mejor deportista de todos los tiempos, indicó que "estoy profundamente entristecido, realmente afligido y simplemente enojado. Veo y siento el dolor, indignación y frustración que todos sienten. Estoy con todos aquellos que estén denunciando el racismo arraigado y la violencia contra la gente de color en nuestro país. Ya es suficiente".

Madonna dijo al respecto que "el asesinato brutal viaja por todo el mundo, mi hijo David baila para honrar y rendir homenaje a George y su familia y todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos", mensaje que también fue blanco de duras críticas.

La gigante del streaming a nivel mundial, Netflix, también utilizó sus redes sociales para abordar lo ocurrido: "Guardar silencio es ser cómplice. Las vidas negras importan. Tenemos una plataforma y tenemos el deber de que nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros denuncien las injusticias".

YouTube fue más allá y decidió donar alrededor de 1 millón de dólares para combatir las desigualdades sociales en Estados Unidos: "Nos solidarizamos contra el racismo y la violencia. Cuando los miembros de nuestra comunidad sufren, todos sufrimos. Estamos prometiendo 1 millón de dólares en apoyo a los esfuerzos para abordar la injusticia social", publicaron en Twitter.

