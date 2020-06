Dayana Amigo recordó el incómodo momento que vivió cuando conoció a Paola Volpato

La ex «Casado con hijos» recordó la oportunidad cuando siendo estudiante de teatro entrevistó a la destacada actriz.

La actriz Dayana Amigo revivió un incómodo episodio que vivió cuando era alumna de teatro y que involucró a Paola Volpato.

La ex integrante de «Casado con hijos» se refirió en «Desde Casa» a una entrevista que le hizo a la destacada artista al interior de TVN.

"Me conseguí entrar a TVN y la gente habla cosas, y había un miedo de conocer a la Pao porque ella no entra fácil, es más bien tímida, se reserva, entonces es muy observadora", comenzó diciendo.

"Yo fui y me senté a esperarla en maquillaje y llegó Paola Volpato, y yo tenía mucho miedo de conocer a esta estrella nacional, y les juro por dios que no me miró", aseguró.

Luego agregó que en el encuentro, "la Pao no me miró. Se sentó, me saludó y se empezó a desmaquillar en el espejo y yo le decía: 'Paola yo te vi en una obra que se llamaba «Frágil» y mi sueño es ser actriz como tu lo haces', y hablamos un poco pero fue muy dura y muy distante".

Por su parte, Volpato también se refirió a esa situación, pero aseverando que no se acordaba del episodio y que lo tenía "absolutamente borrado. Es verdad que yo soy una persona más bien tímida, y la situación de que alguien quisiera entrevistarme después de ver una obra me causa mucho pudor, pero no me reconozco. Me reconozco en lo fría, pero de no haberla mirado, para que ella le haya dolido, y que hasta el día de hoy le duela, no".

Bajo ese contexto Paola, sostuvo que "en «Pobre Gallo» fue la primera vez que trabajamos juntas (...) y esto me lo contó mucho después y Dayana estaba muerta de miedo".

Finalmente, ambas reconocieron que aquel momento quedó en el pasado y que en la actualidad son cercanas.

