Dave Mustaine, cantante de Megadeth, anunció que está "100% libre de cáncer"

El también guitarrista informó este lunes esta buena noticia durante un concierto en el SSE Arena en Londres, Inglaterra.

Dave Mustaine, guitarrista y vocalista de Megadeth, informó este lunes que está "100% libre de cáncer", durante un concierto en el SSE Arena en Londres, Inglaterra.

"Hace aproximadamente un año, estábamos trabajando en nuestro nuevo álbum en Franklin, Tennessee, y comencé a sentir algo de dolor aquí (apuntando a su garganta). Así que fui al médico y me dijo 'Dave, tienes cáncer'. Y dije 'mierda, tengo cáncer'. Y estaba tan sorprendido. Al principio, pensé '¿Tengo miedo?'. Y luego dije 'no'. Estoy jodidamente cabreado. Y paramos el disco; detuvimos todo", contó Mustaine a los fans del show.

Posteriormente, relató que "fueron 51 tratamientos de radiación y nueve tratamientos de quimioterapia. Y cuando todo estaba dicho y hecho, todos los días pensaba 'no puedo enfrentarme a no tocar de nuevo. No puedo soportar no volver a tocar. Así que rezaba. Sé que muchos de ustedes saben que rezo. Lo digo en 'Peace Sells'. Rezo todos los días. Lo digo en la canción. Lo he dicho desde el segundo álbum. Pero también pensé en ustedes todos los días. Y pensé en mi familia. Y obtuve esta fuerza de todos ustedes. Y seguí pensando en eso", señaló

"El 16 de octubre, fui a ver al médico, y me dijo 'estás 100 por ciento libre de cáncer'", añadió luego de contar cómo ha sido su proceso en el tratamiento.

PURANOTICIA