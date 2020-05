Daniela Kirberg rompió el silencio tras separación de Julián Elfenbein: "Estoy con terapia"

La periodista ex conductora «Mamá al cien» se confesó con Jordi Castell en el programa «El Aperitivo».

Daniela Kirberg por primera vez habló de su separación del animador de Chilevisión, Julián Elfenbein, y lo hizo en el programa de Jordi Castell, «El Aperitivo».

En la oportunidad la periodista aseguró que está yendo a especialistas, fue a un psiquiatra, y tomando remedios por lo que ha pasado en el último tiempo en el país y luego de su salida de TV+.

"Estoy yendo a especialista, fui al psiquiatra y estoy ahora con terapia dos veces a la semana, primera vez en mi vida que comencé una terapia y es lo máximo, me encanta, espero que llegue esa hora. Me ha hecho súper bien. Remedio, terapia y deportes, es también un mix y yo creo que el apoyo de mi familia y amigas. Estoy trabajando en mi", comenzó relatando.

Además, Daniela aseguró que el deporte ha sido clave para ella, entrenando todos los días por lo que ha bajado 4 kilos.

"Ahora en cuarentena le agarré el gusto por entrenar todos los días. A mi casa le he puesto más plantas, he cambiado alfombras, sillones, enmarqué más cuadros. Este tiempo he ordenado mucho, a todos en cuarentena nos bajó la onda de ordenar, botar, ver fotos", agregó.

Sobre la opción de conseguir una pareja a través de una aplicación como lo es Tinder, la comunicadora señaló que eso no está en sus planes.

"No tengo Tinder, estoy en cuarentena igual que todo Chile, no salgo desde marzo de mi casa, no hay cita, no hay Tinder, no hay nada. No me atrae para nada conocer a alguien en Tinder. Estoy en terapia, primero tengo que sanarme yo, cerrar temas, tengo tres hijos, tengo un adolescente".

La ex conductora de «Mamá al cien», confesó que a veces se siente sola, sobre todo cuando sus hijos se van a casa del animador de «Pasapalabra».

"Lo que me ha pasado harto ahora es estar sola, siempre que se van (Con Julián) me da mucha pena y lloro, estamos una semana y una semana, a mí se me hace más largo, es mucho. Ellos cuando están con él lo pasan chancho, pero yo los echo de menos, es una postura egoísta, es súper difícil", cerró.

