Daniela Castro dedicó una emotiva despedida a familiar que falleció por Covid-19

La ex participante de «MasterChef» compartió en redes sociales que su abuela murió debido al nuevo coronavirus.

Un triste y doloroso momento vive la ex participante de «MasterChef» de Canal 13, Daniela Castro, ya que un familiar muy cercano falleció debido al Covid-19.

La cocinera compartió la triste noticia de que su abuela murió en redes sociales, donde escribió un emotivo texto de despedida.

"Descansa en paz, ahora nosotras cuidaremos a la Marcelita", comenzó escribiendo Daniela.

"Estaba pasando por unos días complicados que sólo unos pocos sabían... un dolor que hoy se hace más fuerte, una ansiedad y un miedo que hoy se hizo realidad. A veces no se hasta qué punto contarles lo que me pasa, y eso que cuento casi todo. Pero siempre llego a la conclusión que me hace bien hablarles, me hace bien leerlas y me gusta ser honesta con ustedes, tanto en mis alegrías como en mis tristezas", agregó.

"Jamás pensé que este bicho sería lo que haría que mi abuelita dejara este mundo, creía que serían sus otras enfermedades las que harían que se fuera... y en un tiempo más. Jamás creí que sería así de rápido, así de doloroso, así de fuerte..."

Bajo ese contexto, Castro lamentó no haber podido estar con su abuela en los momentos más duros que atravesó.

"La ansiedad que genera no haber podido estar al lado de ella cuando estaba con dolor o sufriendo, fue horrible... no poder estar con mi mamá, con la Marcelita (su otra hija, mi tía) y vivir esta espera desde la casa es algo rarísimo. Sólo quiero estar con mi mamá y poder abrazarla, quiero ver a la Marcelita y sentir todo esto de una forma más real, porque así es difícil, a ratos parece mentira", afirmó.

"Ahora comienza una nueva etapa para mi mamá, una nueva etapa para la Marcelita y una nueva etapa para mí. Obvio tengo miedo, obvio me asusto...me imagino mi mamá, pero al menos mi abuelita no está sufriendo y eso es lo que me da un poco de calma ante todos los cambios que se vienen", sentenció.

Finalmente, Daniela hizo un llamado a quienes aún no le toman el peso a la pandemia del nuevo coronavirus.

"Si alguien tenía alguna duda sobre quedarse en la casa, espero que lo que siento les sirva para que dimensionen que esto es real", cerró.

