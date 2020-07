Daniela Castillo desclasificó episodios de discriminación que vivió en su paso por «Rojo»

La cantante reveló que sufrió prejuicios por haber nacido en el barrio alto.

La cantante Daniela Castillo conversó con Nicolás Copano en el programa «CHV en Casa» donde recordó su exitoso paso por el espacio buscatalento «Rojo» de TVN.

En la oportunidad, la artista desclasificó algunos episodios de discriminación y prejuicios que sufrió en el programa conducido por Rafael Araneda.

"En algún momento me afectó mucho que me clasificaran por el lugar donde había nacido, básicamente por la comuna en la que había nacido", comenzó diciendo la intérprete de «Trampa de cristal».

"A esa edad nada de lo que tienes es trabajo tuyo, y no te lo has ganado y es de tus papás. En teoría, tus papás se sacaron la 'cresta' por tener mucho o tener poco, y hay que sentirse orgullosa de eso, pero hubo un momento en que no me sentí orgullosa de mi realidad", agregó.

Finalmente, indicó que luego de algunos años "cuando me di cuenta que no era un problema mío, no fui ni clasista, ni apunté a nadie por tener o no tener", cerró.

