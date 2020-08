Daniel Valenzuela tras conocer a su sobrino, el hijo de su ex: "Fue muy bonito"

El locutor explicó que "somos una familia que acostumbra a verse, somos de piel, así que fue una instancia bonita para juntarnos todos".

Daniel Valenzuela vivió una emotiva reunión familiar, tras conocer a José María, hijo de su hermano Cristóbal y de su ex pareja Paloma Aliaga, dando a entender que la enorme polémica que envolvió a los tres ha quedado en el pasado.

El locutor conoció a su sobrino y, además, pudo celebrar el cumpleaños de su padre.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el ex de Paloma Aliaga afirmó que "fue muy bonito poder reunirnos después de tantos meses sin vernos. Nosotros somos una familia que acostumbra a verse, somos de piel, así que fue una instancia bonita para juntarnos todos y fue muy bonito poder conocer a mi sobrino".

Sobre la relación entre su hermano y su ex pareja, tras lo ocurrido en el pasado, el locutor señaló que "la verdad es que no hago el proceso de darle mucha vuelta. No alcanzo a procesar. Es no más. Y no lo hago en forma de bloqueo, sino que siento que siempre habrá otros temas más importantes de qué ocuparse y a esto no le doy tanta vuelta. Es así".

Con respecto a la dinámica familiar, Valenzuela enfatizó que "cada uno ve lo que hace (en las tensiones familiares) y cada uno tiene una opinión. Creo que para la gente puede ser tema y ahí vienen los juicios y prejuicios. Eso me agota. Unos dirán 'qué bien que se llevan todos bien' , otros dirán que soy un pelotudo, pero si a mí y a mis hijas nos tiene tranquilos, para mí está bien".

Valenzuela ahora deberá enfrentar un nuevo desafío profesional, ya que desde el 15 de agosto asumirá la conducción en solitario del programa «A nadie le falta Dios», en canal TV+.

PURANOTICIA