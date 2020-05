Daniel Valenzuela rompió el silencio y se refirió al quiebre con Marité Matus

Tras casi cinco meses de relación, la ahora ex pareja puso fin a su relación por motivos como la distancia.

En las últimas horas, María Teresa Matus confirmó a través de redes sociales el fin de su relación con Daniel Valenzuela.

La ahora ex pareja tuvo un romance de casi cinco meses, por lo que la noticia sorprendió sus seguidores, quienes notaron que los cariñosos mensajes que se dedicaban en redes sociales habían disminuído.

"¿Ya no estás con Daniel?", "¿Ya no pasa nada con el Palomo?" le consultaron dos personas a Marité, quien dijo brevemente. "Le he respondido mil veces. Ya no estamos juntos".

Y quien se refirió ahora al quiebre fue el comunicador, quien reveló los motivos de la separación tras ser consultado en redes sociales.

"La distancia y las circunstancias que vivimos hoy no lo permitieron más. Gracias. Cariños", señaló escuetamente "Palomo".

Cabe señalar que la ex esposa de Arturo Vidal vive en Barcelona, España y el locutor radial reside en Santiago.

