Daniel Stingo se lanzó contra Matías del Río: "Su doble estándar es realmente de hue..."

El abogado y ex panelista de «Buenos días a todos» de TVN, Daniel Stingo, le lanzó con todo contra el periodista Matías del Río tras una entrevista que este último le hizo a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Sitches.

En su espacio en radio Usach, llamado «El matinal de los que sobran», criticó duramente al profesional del canal estatal.

"El entrevistador lo único que hacía era pelearla con el gobierno, le preguntaba lo mismo. Qué insoportable, muy desagradable", comenzó diciendo.

Por su parte, Alejandra Valle, otra de las conductoras del programa junto a Mauricio Jürgensen agregó que del Río no era igual de insistente con otros personeros del gobierno, poniendo como ejemplo al ministro de Economía Lucas Palacios, a quien "solo sonreía y asentía".

Luego Stingo volvió a la carga contra el periodista, quien opinó que tiene "un doble juego, que si lo veo un día se lo voy a decir a la cara. Su doble estándar para entrevistar es realmente de huevón. No él, no la persona, sino que la actitud. Porque cuando entrevistó al Presidente la otra vez, cornetero. Ahora con los ministros, cornetero...", agregó.

"Yo no aguanté y cambié (de canal). Siempre persiguiendo, persiguiendo. Qué mal periodista, y más encima conduce el noticiero central. Yo sinceramente ya no veo TVN cuando está él, me desagrada. Y perdonen que sea tan de guata (...) Me desagradó tanto... ¿seré yo el idiota?", se preguntó Daniel.

