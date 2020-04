Cristián de la Fuente confesó haber sufrido "bullying actoral" por tener buen físico

El intérprete nacional recordó algunos desagradables episodios que vivió en su paso por Canal 13.

Cristián de la Fuente sorprendió al revelar que fue víctima de bullying cuando formó parte de Canal 13, situación que terminó por motivarlo para abandonar Chile y partir a Estados Unidos.

"Estados Unidos para mí fue un mercado y un país donde hubo muchos menos prejuicios de los que tuve acá en Chile. Acá en Chile, mucha gente asumió que porque yo hacía deportes, tenía buen físico, me iba bien, 'ah, este es tonto y es malo para actuar'. Y sufrí bullying. No en el colegio, o sea, en el colegio un poco, pero actoral", aseguró el artista en «Cocina Fusión» de TVN.

Cristián contó una de las situaciones desagradables que vivió, le pegaban las críticas de los diarios en su camarín, tiempo después descubrió que eran sus propias colegas las que hacían esto.

Luego reveló que por un artículo de un matutino tomó la decisión de dejar Chile. "Fue heavy, porque la gente asume, si alguien tiene algo, es excluyente una cosa de la otra. Le va bien, robó plata. Y cuando decidí irme a Estados Unidos, leí en un diario en la Tercera, cuando Ricardo Vicuña, el director de televisión, había decidido cambiar modelos por talento".

"Ahí yo caché que no tenía pega en el '13'. Entonces dije 'plan B, me voy. No me queda otra'. Y cuando me fui, en Estados Unidos el mercado no es tan castrador en ese sentido", cerró el actor.

