Cote Quintanilla fue víctima de un intento de encerrona: "Me sentí vulnerable"

"Viví una experiencia que nadie debiera tenerla", fue parte del relato de la destacada cantante y comunicadora nacional.

María José Quintanilla reveló que fue víctima de un violento intento de "encerrona" por parte de delincuentes que intentaron quitarle su vehículo.

A través de redes sociales, la cantante relató el lamentable episodio que vivió.

"La fuerza está en ti! Ayer viví una experiencia que nadie debiera tenerla. Un auto se me cruzó e intentaron quitarme el mío. Me sentí vulnerable y muy pequeña. Estuve asustada todo el día. Sólo quería compartir que sentirnos frágiles también es parte de nuestra fortaleza. A veces nos rompemos, a veces nos quebramos, pero podemos salir adelante. Ser frágil no te hace menos fuerte", partió escribiendo la integrante del matinal «Mucho Gusto» de Mega.

"Lo importante es que después de tomarnos ese tiempo, volvamos a sentir tranquilidad y confianza en nosotr@s ! Eso! L@s Quiero mucho", cerró.

Como era de esperar, sus seguidores y cercanos la llenaron de mensajes de apoyo en la publicación que acumula 36 mil 'Me gusta' y casi 500 comentarios.

