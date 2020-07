Conozca la lista completa de los nominados a los premios Emmy 2020

Debido a la pandemia del coronavirus que afecta al territorio estadounidense, todo apuntaría a que la ceremonia del 20 de septiembre se haría de forma virtual.

Durante este martes, la Academia de la Televisión dio a conocer a los nominados de este año para los Premios Emmys.

La ceremonia programada para el 20 de septiembre estará marcada por la pandemia del coronavirus que azota a los Estados Unidos.

Vía remota, la actriz Leslie Jones fue la encargada de encabezar el momento.

La Academia condicionó el número de nominados en otras categorías a la cantidad de producciones introducidas "para consideración".

Pese a no tener un comunicado oficial de parte de los organizadores, todo indicaría que el evento se realizará de forma virtual.

Los nominados por parte de la academia son:

Mejor serie de drama:

– 'Better Call Saul'

– 'The Crown'

– 'El cuento de la criada'

– 'Killing Eve'

– 'The Mandalorian'

– 'Ozark'

– 'Stranger Things'

– 'Succession'

Mejor actor protagonista de una serie de drama:

– Jason Bateman por 'Ozark'

– Sterling K. Brown por 'This Is Us'

– Steve Carell por 'The Morning Show'

– Bryan Cox por 'Succession'

– Billy Porter por 'Pose'

– Jeremy Strong por 'Succession'

Mejor actriz protagonista de una serie de drama:

– Jennifer Aniston por 'The Morning Show'

– Olivia Colman por 'The Crown'

– Jodie Comer por 'Killing Eve'

– Laura Linney por 'Ozark'

– Sandra Oh por 'Killing Eve'

– Zendaya por 'Euphoria'

Mejor actor de reparto en una serie de drama:

– Giancarlo Esposito, 'Better Call Saul'

– Nicholas Braun, 'Succession'

– Kieran Culkin, 'Succession'

– Matthew Macfadyen, 'Succession'

– Bradley Whitford, 'The Handmaid's Tale'

– Billy Crudup, 'The Morning Show'

– Mark Duplass, 'The Morning Show'

– Jeffrey Wright, 'Westworld'

Mejor actriz de reparto en una serie de drama:

– Laure Dern, 'Big Little Lies'

– Meryl Streep, 'Big Little Lies'

– Fiona Shaw, 'Killing Eve'

– Julia Garner, 'Ozark'

– Sarah Snook, 'Succession'

– Helena Bonham Carter, 'The Crown'

– Samira Wiley, 'The Handmaid's Tale'

– Thandie Newton, 'Westworld'

Mejor serie de comedia:

– 'Curb Your Enthusiasm'

– 'Dead to Me'

– 'The Good Place'

– 'Insecure'

– 'El método Komisnky'

– 'La maravillosa Sra. Maisel'

– 'Schitt's Creek'

– 'Lo que hacemos en las sombras'

Mejor actor protagonista de una serie de comedia:

– Anthony Anderson por 'Black-ish'

– Don Cheadle por 'Black Monday'

– Ted Danson por 'The Good Place'

– Michael Douglas por 'El método Kominsky'

– Eugene Levy por 'Schitt's Creek'

– Ramy Joussef por 'Ramy'

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia:

– Christina Applegate por 'Dead to Me'

– Rachel Brosnahan por 'La maravillosa Sra Maisel'

– Linda Cardellini por 'Dead to Me'

– Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'

– Issa Rae por 'Insecure'

– Tracee Ellis Rose por 'Black-ish'

Mejor actor de reparto en una serie de comedia:

– Andre Braugher, 'Brooklyn Nine-Nine'

– Mahershala Ali, 'Ramy'

– Kenan Thompson, 'Saturday Night Live'

– Daniel Levy, 'Schitt's Creek'

– William Jackson Harper, 'The Good Place'

– Alan Arkin, 'The Kominsky Method'

– Sterling K. Brown, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

– Tony Shalhoub, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia:

– Betty Gilpin, 'GLOW'

– Yvonne Orji, 'Insecure'

– Kate McKinnon, 'Saturday Night Live'

– Cecily Strong, 'Saturday Night Live'

– Annie Murphy, 'Schitt's Creek'

– D'Arcy Carden, 'The Good Place'

– Alex Borstein, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

– Marin Hinkle, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Mejor actor invitado en una serie de comedia:

– Fred Willard, 'Modern Family'

– Dev Patel, 'Modern Love'

– Brad Pitt, 'Saturday Night Live'

– Adam Driver, 'Saturday Night Live'

– Eddie Murphy, 'Saturday Night Live'

– Luke Kirby, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Mejor actriz invitada en una serie de comedia:

– Angela Bassett, 'A Black Lady Sketch Show'

– Maya Rudolph, 'Saturday Night Live'

– Phoebe Waller-Bridge, 'Saturday Night Live'

– Maya Rudolph, 'The Good Place'

– Wanda Sykes, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

– Bette Midler, 'The Politician'

Mejor miniserie:

– 'Little Fires Everywhere'

– 'Mrs. America'

– 'Unbelievable'

– 'Unorthodox'

– 'Watchmen'

Mejor película para televisión:

– American Son

– Bad Education

– Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones

– El Camino: A Breaking Bad Movie

– Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Mejor actor protagonista de una miniserie/TV movie:

– Jeremy Irons por 'Watchmen'

– Hugh Jackman por 'Bad Education'

– Paul Mescal por 'Normal People'

– Jeremy Pope por 'Hollywood'

– Mark Ruffalo por 'I Know This Much Is True'

Mejor actriz protagonista de una miniserie/TV movie:

– Cate Blanchett por 'Mrs. America'

– Shira Haas por 'Unorthodox'

– Regina King por 'Watchmen'

– Octavia Spencer por 'Self Made'

– Kerry Washington por 'Little Fires Everywhere'

Mejor programa de competencia o reality show:

– The Masked Singer

– Nailed It!

– RuPaul's Drag Race

– Top Chef

– The Voice

Cabe señalar que en nuestro país la ceremonia será emitida por el canal TNT.

Puedes ver la transmisión en el siguiente link:

PURANOTICIA