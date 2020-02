Conozca el listado completo de los ganadores de los Oscar 2020

«Parasite», película de Corea del Sur, fue la gran ganadora de la noche, quedándose con el premio a Mejor Dirección y Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional.

Este domingo 9 de febrero se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar 2020.

Desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos), actores, directores y personal técnico dedicado al cine de todo el mundo se hicieron presentes para la entrega del galardón más ansiado de la industria.

A pesar de que se trató de una fecha adelantada, pues lo usual es que el Oscar se entregue a fines de febrero, la premiación fue seguida por millones de televidentes a lo largo de todo el mundo.

«Parasite», película de Corea del Sur, fue la gran ganadora de la noche, quedándose con el premio a Mejor Dirección y Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional.

Renée Zellweger y Joaquin Phoenix, en tanto, fueron los mejores a nivel individual, quedándose con el premio a mejor actriz y actor respectivamente.

LISTADO COMPLETO

MEJOR PELÍCULA: «Parasite»

MEJOR ACTOR: Joaquin Phoenix («Joker»)

MEJOR ACTRIZ: Renée Zellweger («Judy»)

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Brad Pitt («Once upon a time in Hollywood»)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Laura Dern («Marriage Story»)

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN: «Toy Story 4»

MEJOR FOTOGRAFÍA: Roger Deakins «1917»

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Jacqueline Durran («Little Women»)

MEJOR DIRECCIÓN: Bong Joon Ho («Parasite»)

MEJOR DOCUMENTAL: «American Factory»

MEJOR CORTO DOCUMENTAL: «Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)»

MEJOR EDICIÓN: Michael McCusker y Andrew Buckland («Ford v Ferrari»)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL: «Parasite» (Corea del Sur)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker («Bombshell»)

MEJOR MÚSICA: Hildur Guðnadóttir («Joker»)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Rocketman - «(I'm Gonna) Love Me Again»

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: «Once upon a time in Hollywood»

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO: «Hair Love»

MEJOR CORTOMETRAJE: «The neighbors window»

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: Donald Sylvester («Ford v Ferrari»)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: Mark Taylor and Stuart Wilson («1917»)

MEJOR EFECTOS ESPECIALES: Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy («1917»)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Taika Waititi («Jojo Rabbit»)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Bong Joon Ho y Han Jin Won («Parasite»)

