Conoce a los artistas que se presentarán en el masivo festival online de la OMS

El masivo evento llamado «One World: Together at home» se llevará a cabo este sábado 18 de abril.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció semanas atrás que produce un festival vía streaming en donde se le rendirá tributo a los funcionarios de la salud que enfrentan día a día la pandemia del Covid-19.

El nombre del masivo evento que se llevará a cabo este sábado 18 de abril, se llama «One World: Together at home», que contará con la presencia de más de 100 artistas y que durante las últimas horas fueron anunciados.

La animación estará a cargo de tres reconocidos conductores de la televisión estadounidense como son, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Anteriormente se había confirmado la presencia de Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Maluma, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, J Balvin, Eddie Vedder cantante de Pearl Jam, Chris Martin, vocalista de Coldplay y ahora se sumaron nombres como Alicia Keys, Awkwafina, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez,Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher.

También hay presencia de artistas latinos como son Luis Fonsi y Sebastián Yatra, que se suman a los antes ya confirmados J Balvin y Maluma.

Aparte del programa televisivo que se emitirá este sábado, el festival también tendrá apariciones vía digital.

LINE UP PARA LA EDICIÓN DE TV:

Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Maluma, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, y Usher.

LINE UP TRANSMISIÓN DIGITAL:

Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra, y Zucchero.

Para ver el evento curado por Lady Gaga se debe ingresar al sitio: globalcitizen.org/togetherathome

