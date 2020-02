Claudio Reyes se lanzó con todo contra show de Ernesto Belloni: "Fue fome y populista"

El hombre detrás de Charly Badulaque sostuvo que "un comediante tiene que hacer reír y no dar lástima".

La noche de este martes, Ernesto Belloni debutó en el escenario del Festival de Viña, en el que a pesar de todo pronóstico, terminó llevándose Gaviotas de Plata y Oro, aunque de igual manera su presentación generó críticas a través de redes sociales.

Y también fue cuestionado por colegas, como Claudio Reyes quien barrió con el show de Che Copete.

"Lo encontré patético. Fue fome y populista. Un comediante tiene que hacer reír y no dar lastima. Ponerse al lado de la masa es fácil", comenzó diciendo en «Hola Chile» de La Red.

Luego reveló que tiene una antigua enemistad con el ex integrante de «Morandé con Compañía». "No somos amigos, tenemos diferencias personales y no las voy a decir por acá porque no corresponde y no vine para hablar de eso", afirmó.

Luego criticó que haya defendido a minorías sexuales y que haya invitado a transformistas a la Quinta Vergara.

"Lo de presentar a los transformistas fue populista también. La gente no sabe como los trataba él. No sabe cómo los tenía durmiendo o cuánto les pagaba. Pregúntenle a los transformistas cómo los trataba Belloni", lanzó sin filtro.

Finalmente, el hombre tras Charly Badulaque, defendió el estilo de humor que hace. "Hay tallas y cosas que no voy a cambiar porque un grupo minoritario me lo pide. No podemos ser unos tontos graves", cerró.

PURANOTICIA