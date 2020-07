Claudio Arredondo y su rol en «Aquelarre»: "Un personaje así en estos tiempos es imposible"

El experimentado actor interpretó a Benito Aranza, un trabajador que tenía conductas que serían consideradas impropias en estos tiempos.

El pasado martes 30 de junio, TVN decidió reestrenar la exitosa teleserie «Aquelarre», protagonizada por Sigrid Alegría, Bastián Bodenföfer y Álvaro Rudolphy.

El estreno se produjo con buenos comentarios, los que se han mantenido durante loo siguientes días, y uno de los actores que participó en la emblemática ficción habló del personaje que interpretó.

Se trata de Claudio Arredondo, quien dio vida a Benito Aranza, un trabajador que tenía conductas que serían consideradas impropias en estos tiempos.

Cabe recordar que Benito hostigaba y vigilaba a escolares, e ncluso las grababa en ropa interior sin que ellas lo notaran.

"Un personaje así en estos tiempos es imposible. O sea, yo no sé si lo vayan a mostrar, quizás lo editen, porque los tiempos han cambiado mucho como para mostrar a un tipo así", reflexionó el actor en el podcast «Impacto en el rostro» en Spotify y que consigna Página7.

"Ni las mujeres que estaban ahí se daban cuenta. Hay que considerar que esta teleserie la dirigía una mujer", agregó.

"No se consideraba pervertido, en el sentido que el tipo no era un violador, era algo picaresco para esa época, pero que no cabe para nada en estos tiempos", cerró su análisis Arredondo.

