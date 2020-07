Claudia Schmitd renunció a «Las Indombables» tras polémica con Patricia Maldonado

A la otrora modelo uruguaya no le gustó que en el capítulo del pasado viernes la cantante no la dejara hablar.

«Las indombables», espacio que Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmidt trasmiten vía YouTube, está en el ojo de la polémica tras emitir polémicos dichos contra la actriz Daniela Vega, debido a esto fueron ampliamente criticadas en redes sociales.

Y ha esto se le suma a que una de las integrantes renunció, se trata de la comunicadora uruguaya, esto tras un tenso momento que vivió con al ex panelista de «Mucho Gusto».

Según consigna El Filtrador, esto ocurrió cuando se encontraban leyendo comentarios del público en el episodio del viernes pasado, cuando Schmidt quiso hacer un comentario sobre el matinal de Mega, en contexto del polémico episodio protagonizado por José Miguel Viñuela.

"Yo creo que se trataron de adaptar a la realidad y se olvidaron de que...", alcanzó a decir la uruguaya antes de ser interrumpida por Maldonado, que sobre las palabras de la expanelista de «Intrusos» dijo "¿sigamos saludando?".

Pero el momento no quedó ahí, y la tensión se incrementó cuando Claudia reprochó a la cantante señalándole, "Paty, no me cortes cuando estoy hablando porque también me gusta dar mi opinión", dijo.

Como Maldonado hizo caso omiso del pedido de Schmidt, la ex modelo se molestó aún más y decidió abandonar el programa diciendo "ya chao".

Esto provocó que Claudia renunciara al espacio, y el citado medio publicó el mensaje que le envió a sus ahora ex compañeras.

"No sentí el respeto y el respaldo, siendo estos tan necesario para entendernos como seres humanos y afianzar grupos de trabajo", fue parte de lo que escribió.

PURANOTICIA