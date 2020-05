Chriss Mc Millan confesó desde Ucrania su secreto mejor guardado

La periodista, ex notera de «Bienvenidos», aprovechó el Día de la Madre para anunciar la noticia.

La exnotera de «Bienvenidos», Chriss Mc Millan, celebró su primer Día de la Madre y desde muy lejos, nada menos que en Ucrania, donde vive junto a su pareja.

Este domingo, la periodista informó a través de Instagram que es madre de mellizos, "qué emoción más grande poder por primera vez en mi vida celebrar este día (Ya no sólo a mi mamá)", comenzó su relato.

"Hace exactamente 1 año, el 10 de mayo del 2019, me enteré que estaba embarazada. Ufff, qué locura de emociones y sentimientos. Todas las historias y descripciones se quedan cortas hasta que lo vives"", agregó la profesional de 35 años.

"Los cambios físicos, hormonales y emocionales, cómo va creciendo la pancita y las ecografías... ay, son un verdadero milagro y a veces una tremenda sorpresa como en mi caso, cuando la segunda vez me enteré que venía no uno, si no dos bebés en camino", complementó.

"Es un proceso tan intenso, pero no es nada comparado con la vida que comienza después del nacimiento, esa sí que es aventura. Pero tener a mis pequeños en brazos es poder ver, tocar y hasta oler algo que hasta ese entonces era sólo algo abstracto... el amor", confesó.

La comunicadora también aprovechó la publicación para enviarle un saludo a todas las madres: "Hoy con más sentimiento y corazón que nunca quiero saludar a todas las mamás de guatita y de corazón que dan todo por la felicidad y bienestar de sus hijos. Mi admiración para todas mis amigas y conocidas porque por Dios que es un camino duro y difícil porque ser mamá no es una etapa más en nuestras vidas, para quienes optamos por la maternidad, cada día es construir vidas", cerró.

