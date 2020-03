Chris Carpentier desmiente acusaciones de "preferencias" en «MasterChef 4»

Jurado y conductor del programa dijo en entrevista que "tengo mi conciencia tranquila de que no hubo ningún tipo de preferencia" en el triunfo de Camila Ruiz.

A sólo días del estreno de una nueva temporada de «MasterChef Chile», que tendrá la particularidad de contar con famosos en las cocinas, Christopher Carpentier, juez y conductor del programa, abordó lo que serán estos capítulos, además de referirse a las críticas que recibió debido a la última ganadora del espacio.

En conversación con el diario La Cuarta, el chef señaló que los famosos "están contentos", ya que "las pruebas son divertidas y logramos imprimir lo que estábamos buscando, que era darle al espacio un toque más lúdico, divertido y mostrar a las personas más que a los personajes".

"Quizás, por nivel, hay tres o cuatro que destacan, pero hay compromiso de todos. Están constantemente con libros, estudian. Me ha llamado la atención gratamente esas ganas", añadió el cocinero.

Acerca de las acusaciones de favoritismo durante la última temporada (la cuarta) del programa, donde resultó ganadora Camila Ruiz, hermana de la modelo Renata Ruiz, amiga de Carpentier, señaló tener su conciencia tranquila.

"Tengo mi conciencia tranquila de que no hubo ningún tipo de preferencia. Debo sacar cosas positivas y aprendizaje de lo que a la gente no le gustó, quizás en algún comentario, en una devolución de plato o en una actitud mía. Si ocurrió algo malo, hay que corregirlo y no volver a cometerlo", explicó el conductor.

También agregó que "no puedo pasar una página de un libro que ni siquiera abrí. Prefiero, en la vida, tomar las cosas negativas y transformarlas en positivas, y para este «MasterChef» aprendí un montón del anterior. Que la gente lo pase bien y que no se sienta incómoda por algo que pude haber evitado".

Cabe señalar que el programa se estrenará este domingo 8 de marzo, después de Tele 13 y sus emisiones serán viernes y domingo, con la presencia de Christopher Carpentier, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.

