Chiste machista provocó una tensa y acalorada discusión en «Bienvenidos»

El tenso momento se vivió por un comentario que hizo días atrás el concejal de San Felipe Christian Beals y fue protagonizado por Mirna Schindler, Nicolás Larraín y Mónica Pérez.

Durante la emisión de este martes de «Bienvenidos» se vivió una acalorada discusión entre Mirna Schindler, Mónica Pérez y Nicolás Larraín por un chiste del concejal de San Felipe Christian Beals.

"En el hospital, cuando hay concursos, se ganaban una enfermera", fue lo dicho por el edil en una radio local, provocando gran cantidad de críticas ya que fue tildado de machista, incluso fue 'funado' en pleno concejo municipal.

Producto de esto es que el matinal se contactó con Beals, quien se disculpó y luego de esto comenzó una discusión entre los tres profesionales antes mencionados.

"Evidentemente una persona que tira un chiste, que se desubica, hoy día si pide disculpas pareciera que pasa piola. Pero me parece sobredimensionado el nivel de los dichos de poco menos que lo quieren quemar en la hoguera. Yo creo que tiene que haber una norma. Que la persona pague su costo, pero nos destemplados", opinó el hombre de radio por el chiste de la autoridad.

"Yo te juro que al caballero veía que un gallo le pegaba en la cabeza. Yo creo que perdemos el control. Es un chiste desubicado, vienen de otra época, esos chistes se tiraban. Usted Mirna, no me digas que hace diez años saltabas así con un chiste, porque pasaba de largo", agregó, generando la respuesta de Schindler.

"¿Te digo la diferencia entre tú y yo? Que yo sí he sido víctimas de ese tipo de agresiones y tú no. Esa es la diferencia. Aceptando lo que tú dices, yo acepto las disculpas de este caballero. Creo que no es suficiente, porque cuando tú eres una autoridad pública tienes el triple de responsabilidad. Entiendo lo que tú dices. No se trata de esquilmar al concejal en la plaza pública, no es la idea. Pero entiendo que este debate lo que hace es despertar agresiones que las mujeres cargamos en la vida cotidiana. Ese ese el punto", señaló.

En ese momento también dio su opinión la presentadora de noticias, "yo también he sido agredida por los chistes y es todo muy desagradable, pero no estoy dispuesta a funar a nadie por lo que me haya pasado a mí. La violencia que se ejerce sobre nosotras no creo que deba ser respondida con violencia de vuelta. Yo quería escuchar al concejal, porque soy periodista y creo en la libertad de expresión y por tanto quería saber su razones. Porque se aprende a través de este ejemplo. Este señor jamás va a decir un chiste de esta naturaleza. Él está aprendiendo y así tenemos que aprender como sociedad. Pero no sacamos nada si la agresión que recibe ese señor es tal que, al final, se escuda en cosas políticas, que 'me pegaron', en fin. Y no se saca nada. Yo no considero que porque a una mujer la agredieron", opinó.

Luego Mirna aseguró que ella no avala la violencia y que el edil "pertenece a una generación donde ese tipo de cosas se validaban", algo que molestó a Pérez quien señaló a su padre como parte de 'esa' generación que nombró anteriormente Schindler.

Luego Nicolás le hizo ver a Mirna que no podía meter a todos los hombres en el mismo saco, a lo que la profesional respondió.

"Tú dices que hay como una especie de vehemencia en la forma que uno lo expresa, y lo hace probablemente de un lugar donde estamos hasta más arriba de la coronilla de este tipo de cosas. No es tan simple como que 'ups, una más', no, es que son demasiadas más", finalizó Mirna.

PURANOTICIA